Воронеж в лидерах по уровню самоизоляции среди городов-миллионников

2 Апр 2020 2020-04-02T13:09:29+03:00

Наши земляки в период борьбы с распространением коронавируса оказались весьма сознательными

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Воронежцы показали высокую сознательность при соблюдении режима борьбы с коронавирусом. Наш город в лидерах рейтинга уровня самоизоляции граждан в городах-миллионниках, созданного Яндексом.

На 8 утра 2 апреля этот индекс составлял 4,4 балла (самое максимальное значение 5 - на улице почти никого). На момент публикации индекс Воронежа стал 3,8 (сейчас нас обгоняет Пермь, Уфа и Нижний Новгород). Самый низкий показатель у Москвы и Екатеринбурга - 3,4. Сутки назад, в 8 утра 1 апреля индекс самоизоляции в Воронеже оценивался в 4,8 балла.

Напомним, с 31 марта воронежцев обязали не покидать дома. Исключение - работа, если вас не перевели на удаленку, поход в магазин или аптеку, выгул собаки, вынос мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU