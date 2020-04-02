Житель Воронежа средь бела дня ударил собутыльника ножом

2 Апр 2020 2020-04-02T11:33:00+03:00

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Пьяные посиделки в Воронеже закончились поножовщиной. 1 апреля росгвардейцы в Ленинском районе задержали 54-летнего воронежца, средь бела дня напавшего на 59-летнего знакомого.

Как выяснилось, приятели около полудня выпивали в частном доме. Потом, как водится, «внезапно возник конфликт», и один ударил другого ножом в шею.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нападавшего, теперь ему грозит срок.

ИСТОЧНИК KP.RU