Житель Воронежа средь бела дня ударил собутыльника ножом
Инцидент произошёл в Ленинском районе
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Пьяные посиделки в Воронеже закончились поножовщиной. 1 апреля росгвардейцы в Ленинском районе задержали 54-летнего воронежца, средь бела дня напавшего на 59-летнего знакомого.
Как выяснилось, приятели около полудня выпивали в частном доме. Потом, как водится, «внезапно возник конфликт», и один ударил другого ножом в шею.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали нападавшего, теперь ему грозит срок.
ИСТОЧНИК KP.RU