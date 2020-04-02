В Воронежской области ВАЗ-2112 столкнулся с трактором

2 Апр 2020 2020-04-02T10:34:33+03:00

Тракторист не показал поворот, в итоге водитель легковушки попал в больницу

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За 1 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 50 ДТП, из них большинство случилось в областном центре – 34. Шесть человек получили травмы в авариях.

Около 10.20 на 22-м километре автодороги «Острогожск-Лесное-Уколово» 36-летний водитель трактора «Беларусь» не подал сигнал перед началом поворота, в итоге в него въехал ВАЗ-2112. 53-летний водитель «двенашки» попал в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU