Житель Москвы пытался дать взятку 150 тыс рублей за сына, пойманного под Воронежем с крупной партией наркотиков

2 Апр 2020 2020-04-02T09:47:50+03:00

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Воронежские следователи передают в суд дело 47-летнего жителя Москвы, пытавшегося откупить своего сына от уголовной ответственности. Парня поймали в феврале 2020 года в Богучарском районе с крупной партией наркотиков, о чем сын и оповестил родителя.

На следующий день отец предложил оперуполномоченному полиции взятку, чтобы дело исчезло. Мужчина принёс в кабинет правоохранителя 150 тысяч рублей за решение вопроса об укрытии факта совершенного его сыном преступления. Сотрудник полиции от денег отказался, а взяткодателя задержали.

Теперь ему придётся ответить за взятку, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU