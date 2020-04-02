2020-04-02T09:47:50+03:00
Происшествия

Житель Москвы пытался дать взятку 150 тыс рублей за сына, пойманного под Воронежем с крупной партией наркотиков

Теперь и родителя ждёт срок
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежские следователи передают в суд дело 47-летнего жителя Москвы, пытавшегося откупить своего сына от уголовной ответственности. Парня поймали в феврале 2020 года в Богучарском районе с крупной партией наркотиков, о чем сын и оповестил родителя.

На следующий день отец предложил оперуполномоченному полиции взятку, чтобы дело исчезло. Мужчина принёс в кабинет правоохранителя 150 тысяч рублей за решение вопроса об укрытии факта совершенного его сыном преступления. Сотрудник полиции от денег отказался, а взяткодателя задержали.

Теперь ему придётся ответить за взятку, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24