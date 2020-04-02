Коронавирус в Воронеже, новости на 2 апреля 2020-го: заболевших COVID-19 уже 12

2 Апр 2020 2020-04-02T08:33:04+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 2 апреля 2020 года

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Еще четыре случая COVID-19 подтвердились в регионе. Инфекцией заразились: 20-летняя девушка, которая вернулась из Дубая, и ее 28-летний молодой человек (он не выезжал за рубеж), 52-летний воронежец, прилетевший из Куршавеля, и 21-летняя девушка, прибывшая из Испании.

Всего заразившихся коронавирусом в Воронежской области 12 человек. Первых двух пациентов уже выписали. В стационарах региона находятся 39 человек, под домашним наблюдением - 545.

Из резервного фонда области выделили 16,2 миллиона рублей на приобретение средств индивидуальной защиты врачей. Запасов масок хватит на три недели напряженной работы, затем должна прийти партия на три месяца. Со дня на день маски поступят и в аптеки города.

Режим всеобщей самоизоляции ввели в Воронежской области из-за коронавируса. Выходить на улицу можно только для обращения за экстренной помощью, поездок на работу (если вас не перевели на удаленку), покупок продуктов, выгула собак и выноса мусора. Запрета на использование личных автомобилей нет. Общественный транспорт будет ходить, но его расписание скорректировали.

Власти утвердили единую справку, по которой сотрудники различных предприятий и учреждений смогут выходить из дома на работу в период самоизоляции. Документ нужно возить с собой, даже если вы перемещаетесь на личном авто. Сотрудники ГИБДД могут потребовать его для проверки.

В регионе запустили единую горячую линию всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461. За психологической поддержкой можно обратиться по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50 (облздрав), а также: 473-277-99-00 (телефон доверия регионального ГУ МЧС). По вопросам лекарственного обеспечения звонки принимают по телефону 212-64-39.

Коронавирус в Черноземье. Данные на 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU