Воронежские художники победили на Всероссийском конкурсе

2 Апр 2020 2020-04-02T09:06:50+03:00

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Студенты Воронежского художественного училища отлично проявили себя на Всероссийском конкурсе творческих работ «Кладовая радости» для студентов художественных отделений коллеждей и училищ. Темой конкурса стала «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне». Победителей определяли в номинациях «Станковая композиция», «Иллюстрация», «Плакат». В творческом конкурсе свои работы показали 347 участников из 16 регионов страны.

В номинации «Станковая композиция» первое место занял воронежец Ярослав Маркин. Ещё двое студентов ВХУ стали дипломантами в той же номинации - Дмитрий Корольков и Роман Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU