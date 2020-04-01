Ездить по Воронежу на машине в период самоизоляции нужно со справкой: куда разрешены поездки

1 Апр 2020 2020-04-01T19:40:09+03:00

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Некоторым работодателям в Воронежской области в ближайшее время предстоит выдать справки своим сотрудникам для того, чтобы они могли перемещаться по региону в период самоизоляции. Они будут нести персональную ответственность за выдачу таких документов.

При этом, как выяснила «КП-Воронеж» справка обязательна не только для тех, кто добирается до места работы пешком или на общественном транспорте, но и автомобилистам.

В пресс-службе правительства Воронежской области подтвердили, что даже при перемещении на машине нужно возить справку с собой. У водителей ее могут спросить инспекторы ГИБДД - их включат в полицейские патрули.

До этого мы писали, что полный запрет на использование личных автомобилей не вводится. Однако уже с 31 марта нельзя просто так кататься по городу. Использовать машину, согласно приказу, можно в нескольких случаях. Первый – это поездки на работу и обратно. Второй – нужно отправиться в продуктовый магазин и аптеку. Третий - нужно отвезти продукты и (или) лекарства для помощи близким, которым нужен уход и медпомощь.

В ближайшее время должны вступить в силу изменения в ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Для граждан, нарушивших самоизоляцию (пока не ясно, что будет считаться прямым нарушением), штраф планируют увеличить - он составит от 15 до 300 тысяч рублей. Но пока практики применения его не было.

ИСТОЧНИК KP.RU