В Воронежской области неизвестные спилили шесть дубов на 140 тысяч рублей

1 Апр 2020 2020-04-01T14:38:07+03:00

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Борисоглебская межрайонная прокуратура выявила факт незаконной рубки деревьев на территории 123 квартала Алабухского участкового лесничества Теллермановского филиала КУ ВО «Лесная охрана». Деревья – шесть дубов – спилили с помощью техники. Ущерб от действий лесорубов оценивается более, чем в 140 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки в полиции Борисоглебска возбудили уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Начаты поиски нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU