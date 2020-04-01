Воронежская телебашня призвала местных жителей оставаться дома
На воронежской телебашне появилась особая иллюминация из-за введения в регионе режима всеобщей самоизоляции. 31 марта на ней большими буквами загорелись надписи «Оставайтесь дома» и «Лучше дома». Видео появилось в популярной группе в соцсети.
Воронежская телевышка.
Убедить воронежцев не покидать свои дома без особой необходимости попытался и закрытый кинотеатр «Пролетарий». На его фасаде появилась аналогичная надпись: «Оставайтесь дома».
Фото: скриншот соцсети.
Архитектурно-художественная подсветка появилась на воронежской телебашне в конце 2018 года. Декор, состоящий из 4,5 тыс лампочек, обошелся в 7,5 млн рублей. В основном она загорается по выходным и праздникам.
ИСТОЧНИК KP.RU