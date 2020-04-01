Воронежская телебашня призвала местных жителей оставаться дома

1 Апр 2020 2020-04-01T10:39:27+03:00

В день введения всеобщей самоизоляции из-за коронавируса на ней появилась особенная иллюминация

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На воронежской телебашне появилась особая иллюминация из-за введения в регионе режима всеобщей самоизоляции. 31 марта на ней большими буквами загорелись надписи «Оставайтесь дома» и «Лучше дома». Видео появилось в популярной группе в соцсети.

Воронежская телевышка.

Убедить воронежцев не покидать свои дома без особой необходимости попытался и закрытый кинотеатр «Пролетарий». На его фасаде появилась аналогичная надпись: «Оставайтесь дома».

Фото: скриншот соцсети.

Архитектурно-художественная подсветка появилась на воронежской телебашне в конце 2018 года. Декор, состоящий из 4,5 тыс лампочек, обошелся в 7,5 млн рублей. В основном она загорается по выходным и праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU