Воронежцам рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через воздух

31 Март 2020 2020-03-31T16:37:52+03:00

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В Доме Журналистов главный эпидемиолог департамента здравоохранения Воронежской области Ольга Дудникова ответила на вопросы о коронавирусе. В частности, она сообщила о том, может ли он передаваться по воздуху:

- Вообще –то вирус по воздуху не летает. Но, условно говоря, если зараженный человек кашлянул или в помещении недавно убирали, определенная взвесь остается. И теоретически, если ее вдохнуть, то можно подхватить эту страшную болезнь. Также нужно отметить, что одной из причин закрытия торговых центров была вероятность заражения через товар, который могли трогать многие, в том числе и больной человек. Лучше принести домой продукты и, как минимум, протереть упаковку дезинфицирующей салфеткой или помыть с мылом.

ИСТОЧНИК KP.RU