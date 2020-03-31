2020-03-31T16:36:09+03:00
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Модель из Воронежа активно обольщает теле-холостяка

Наша землячка использует все женские уловки, чтобы очаровать главного героя шоу
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежская модель Настя Ковалева активно взяла в оборот доктора Антона Криворотова, который в этом сезоне является главным героем шоу «Холостяк». Наша землячка - одна из фавориток этого сезона. Доктор оказывает девушке многочисленные знаки внимания. Да и сама Настя – не промах, использует все женские хитрости, чтобы чаще оставаться наедине с холостяком.

В прошлой серии, несмотря на сильное напряжение на вилле и обиду девушек на Антона за его длительное отсутствие, Настя стала первой участницей, которая сразу «простила» главного героя и ушла с ним на личный разговор. Наедине Настя не скрывала своих чувств, признавалась в том, что соскучилась и старалась покрепче прижаться к Антону. А во время его сюрприза и вовсе уселась на коленки к главному герою к большому недовольству других участниц. В финале прошлой серии анонсировали, что Антон Криворотов пригласит Настю Ковалеву на индивидуальное сказочное свидание.

Насколько удастся сблизиться завидному холостяку и воронежской красавице, можно посмотреть в новой серии шоу «Холостяк» 5 апреля в 20.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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