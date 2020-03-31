В Воронеже экскаватор потерял колесо прямо на дороге

31 Март 2020 2020-03-31T15:04:37+03:00

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В Воронеже у экскаватора во время движения отвалилось колесо. Инцидент произошел на пересечении перекрестке Московского проспекта и проспекта Труда. во вторник, 31 марта. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

Экскаватор накренился и остановился посередине дороги. К счастью, другие автомобилисты не пострадали, они успели увернуться и объехать колесо и сам транспорт.

Горожане опубликовали ролик с «развалившейся» на улице техникой в популярной группе в соцсети. На кадрах видно, как огромное колесо лежит на расстоянии нескольких метров от экскаватора, а другие машины объезжают его.

Экскаватор на дороге в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU