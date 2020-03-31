В Воронеже ищут 75-летнего пенсионера, который жил один
Мужчина перестал созваниваться с родственниками с 25 марта
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Родственники разыскивают 75-летнего Владимира Иванова. Мужчина жил один, но постоянно созванивался с близкими. А 25 марта не вышел на связь. К поиску пенсионера подключились волонтеры отряда "Лиза алерт".
Владимир Васильевич имеет среднее телосложение, рост 170 см, у него седые волосы и серо-голубые глаза.
Если вы видели схожего по приметам человека или обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по номеру горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по России).
ИСТОЧНИК KP.RU