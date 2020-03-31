В Воронежскую область в течение недели должны привезти около миллиона медицинских масок
Около миллиона медицинских масок могут привезти в Воронежскую область в течение недели. В регионе создали специальную электронную таблицу, в которой все аптечные пункты и другие представители медицинской отрасли, а также различные представители, например, производственной сферы, могут отразить свою потребность в средствах индивидуальной защиты.
Отметим, что вопрос :«Где маски?» - один из самых популярных на «горячей линии» по коронавирусу в регионе.
- У нас заявка уже подтверждена - в ней более 954 тысяч только медицинских масок. Сегодня мы договариваемся с компанией «Воронежфармация»: она должна предоставить склад. Будет заключен договор с поставщиком «Дельрус» для того, чтобы обеспечить поставку нужного количества масок, - отметил 31 марта руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников.
Вместе с тем есть загвоздка: пока на этот товар ждут сертификат. Только если документ будет получен, маски смогут распространять через аптеки.
- Первую партию, которую мы подтверждали в количестве 282 тысяч штук, это маски китайского производства. Там эта проблема уже решена, КНР по договоренности с нашим правительством была готова осуществить поставки. Сейчас их рассматривают на соответствие требованиям нашего Роспотребнадзора, - отметил Сергей Корчевников.
ИСТОЧНИК KP.RU