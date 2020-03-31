Под Воронежем сгорел дом: мама с тремя детьми оказалась на улице

31 Март 2020 2020-03-31T12:54:08+03:00

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Около 11 часов вечера 30 марта на улице Транспортной в селе Бабяково Новоусманского района загорелся жилой дом, в котором проживают две женщины и трое детей. Пламя быстро охватило постройку. Спасаясь от пожара многодетная мама Наталья успела вывести на улицу только детей: 13-летнего сына и двух дочек 7 и 3,5 лет. Вскоре после этого у постройки обрушилась кровля.

- В сгоревшем доме кроме нас четверых жила моя тетя. Я воспитываю детей без мужа. Сейчас мы временно переехали к родителям, они живут тут неподалеку, - рассказала «КП»-Воронеж Наталья.

Необходимые вещи и одежду Наталье дали родственники. А в Бабяковской школе для пострадавшей семьи организовали сбор помощи. Сюда желающие поддержать женщину могут привезти необходимое для организации быта на первое время. Наталья будет рада, если кого-то готов помочь со строительными материалами. Для ремонта дома нужны кирпичи, три окна, кровельное железо и доски для восстановления крыши.

Если вы хотите помочь семье, обращайтесь по адресу: Бабяково, улица Транспортная, 50. Телефон Натальи 8-952-549-16-55.

ИСТОЧНИК KP.RU