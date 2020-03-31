2020-03-31T12:02:04+03:00
Происшествия

За сутки аферисты обманули воронежцев на 200 тыс рублей

Все мошенничества совершались дистанционно
Ярослав ИВАНОВ
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За 30 марта жертвами мошенников стали 10 жителей Воронежской области. В общей сложности их обманули на 200 тысяч рублей. По-прежнему, большинство мошенничеств совершаются дистанционно - под предлогами купли-продажи товаров и услуг в интернете.

К примеру, 46-летний мужчина решил приобрести акустическую систему на одном из сайтов. После выбора необходимой техники, в диалоговом окне высветились банковские реквизиты, по которым необходимо было произвести оплату. Воронежец перевел около 60 тысяч рублей и получил трек для отслеживания посылки. Через несколько дней он решил посмотреть статус посылки и обнаружил, что трек-код не существует, а сайт, на котором он производил оплату товара, заблокирован.

Чтобы не быть обманутыми, будьте бдительны при совершении сделок, приобретении товаров или услуг в интернете, не сообщайте свои личные данные неизвестным лицам, тщательно проверяйте любую информацию от незнакомых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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