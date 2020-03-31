Причины выхода из квартиры в Воронеже во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей
С 31 марта губернатор Александр Гусев из-за угрозы распространения коронавируса ввел режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области. Объясняем, что это значит. Теперь нельзя уйти из дома просто так – погулять.
Выходить на улицу разрешается только в случаях:
• обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,
• поездок на работу, если вы обязаны это делать (хотя лучше договориться об «удаленке»),
• покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, делать их можно не чаще одного раза в сутки
• выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
• необходимости вынести бытовой мусор, не чаще одного раза в сутки.
- Без острой необходимости не выходите на улицу, не посещайте любых мест скопления людей, - призывает мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Объединяйтесь с соседями по подъезду, организуйте дежурство, чтобы сократить походы в магазин, в аптеку, за товарами первой необходимости. Помогайте друг другу и, в первую очередь, пожилым людям – принесите продукты, вынесите мусор на контейнерную площадку, уговаривайте их не выходить на улицу, потому что они – в зоне особого риска.
Все эти ограничительные меры действуют до принятия особого распоряжения.
Режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, медикам и другим жителям области, чье нахождение на рабочем месте является очень важным.
В Воронежской области запускается единая горячая линия всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.
В Госдуму уже внесли поправки в административный кодекс, которые в несколько раз увеличивает штрафы для нарушителей карантина. Ожидается, что физические лица за нарушения режима самоизоляции будут платить от 500 до 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU