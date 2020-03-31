2020-03-31T13:35:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Причины выхода из квартиры в Воронеже во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

Режим самоизоляции ввели с 31 марта
Юрий КОЗЛОВ
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Пока на улицу можно только смотреть.Пока на улицу можно только смотреть.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 31 марта губернатор Александр Гусев из-за угрозы распространения коронавируса ввел режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области. Объясняем, что это значит. Теперь нельзя уйти из дома просто так – погулять.

Выходить на улицу разрешается только в случаях:

• обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

• поездок на работу, если вы обязаны это делать (хотя лучше договориться об «удаленке»),

• покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, делать их можно не чаще одного раза в сутки

• выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

• необходимости вынести бытовой мусор, не чаще одного раза в сутки.

- Без острой необходимости не выходите на улицу, не посещайте любых мест скопления людей, - призывает мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Объединяйтесь с соседями по подъезду, организуйте дежурство, чтобы сократить походы в магазин, в аптеку, за товарами первой необходимости. Помогайте друг другу и, в первую очередь, пожилым людям – принесите продукты, вынесите мусор на контейнерную площадку, уговаривайте их не выходить на улицу, потому что они – в зоне особого риска.

Все эти ограничительные меры действуют до принятия особого распоряжения.

Режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, медикам и другим жителям области, чье нахождение на рабочем месте является очень важным.

В Воронежской области запускается единая горячая линия всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

В Госдуму уже внесли поправки в административный кодекс, которые в несколько раз увеличивает штрафы для нарушителей карантина. Ожидается, что физические лица за нарушения режима самоизоляции будут платить от 500 до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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