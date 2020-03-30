Воронежский общественник добился благоустройства тротуара на Заставе

30 Март 2020 2020-03-30T18:07:33+03:00

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Известный воронежский общественник Виталий Иванищев сообщил, что 10 апреля на участке под виадуком на Заставе уберут мусор и обустроят временный тротуар с использованием асфальтогранулята. Сейчас данное место выглядит крайне плачевно: по грунтовой дороге ходить неудобно и выйти чистым с этой тропы практически невозможно.

- Это конечно не супермодное покрытие, но передвигаться можно будет по сухому твердому покрытию. Также уберут мусор и обустроят газоны. Это будет не новое имиджевое городское пространство, но должно стать вполне чисто и комфортно. По крайней мере намного лучше, чем месить грязь как сегодня. Я обязательно съезжу и проконтролирую как это будет, - сообщает Виталий.

С другой стороны возникает вопрос, насколько нужен тротуар там, где нет полноценного перехода через железнодорожные рельсы.

ИСТОЧНИК KP.RU