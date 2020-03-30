2020-03-30T13:59:38+03:00
Происшествия

Воронежец внес мошеннику предоплату за автомобиль BMW Х5

Конечно, ни продавца, ни своих денег горожанин больше не видел
Олег ИВАНОВ
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31-летний воронежец приглядел себе BMW Х5. Подходящее объявление он долго искал в сети и ему «повезло». Подходящий вариант опубликовали на сайте объявлений да еще и по крайне привлекательной цене.

Не долго думая, воронежец позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Владелец машины оказался сговорчив, рассказал о всех нюансах автомобиля, единственное перед покупкой, по его словам, нужно было оплатить «таможенное оформление». Покупатель должен был внести 45 тысяч рублей.

Владелец сразу же сказал, что эти деньги будут вычтены из стоимости. Оставшуюся сумму горожанин должен был передать уже при передаче автомобиля.

Воронежец перевел деньги на указанную банковскую карту, продавец сообщил ему номер телефона водителя, который доставит машину Воронеж, а также его паспортные данные. Однако в назначенный срок никто на связь не вышел, все телефоны оказались недоступны, а данные паспорта – фальшивыми.

Полицейские разыскивают мошенника. Но важно помнить, что и самому полезно быть бдительным, особенно, при совершении финансовых сделок удаленно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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