В ДТП в Воронежской области погибла женщина и пострадали два несовершеннолетних пассажира

30 Март 2020 2020-03-30T11:09:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 29 марта, в 14.15 на дороге «Москва-Астрахань» произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 33-летняя жительница Борисоглебска на «Шевроле-Авео» выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с «Хендай-Солярис» под управлением 61-летнего жителя столичного региона.

В результате аварии 60-летняя пассажирка «Соляриса» получила смертельные ранения, пострадали оба водителя и два несовершеннолетних пассажира из «Шевроле» - 17-летний подросток и 3-летний мальчик. Всез их доставили в больницу.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU