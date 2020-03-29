В Воронеже вор сначала открыл перед женщиной дверь, а потом украл у нее 6 тысяч рублей

29 Март 2020 2020-03-29T21:11:19+03:00

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Как говорил Доцент в «Джентльменах удачи», вежливость – лучшее орудие вора. По этому принципу действовал любящий красть и неоднократно за это сидевший 44-летний мужчина. Он как истый кавалер 19 марта открыл дверь перед входившей в банк на улице Менделеева 45-летней женщиной, а одновременно стащил из кармана ее куртки шесть тысяч рублей.

Дама, обнаружив пропажу, пошла в полицию. Стражи порядка посмотрели камеры видеонаблюдения, опросили свидетелей, проверили местных рецидивистов и вскоре нашли услужливого вора. Он признался, что специально поджидал подходящую «клиентку» у входа в банк.

Теперь «джентльмену удачи» придется отвечать по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет. Как говорил все тот же персонаж, гениально сыгранный Евгением Леоновым, - «Украл, выпил – в тюрьму. Романтика…».

ИСТОЧНИК KP.RU