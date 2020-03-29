В Воронеже вор сначала открыл перед женщиной дверь, а потом украл у нее 6 тысяч рублей
Как говорил Доцент в «Джентльменах удачи», вежливость – лучшее орудие вора. По этому принципу действовал любящий красть и неоднократно за это сидевший 44-летний мужчина. Он как истый кавалер 19 марта открыл дверь перед входившей в банк на улице Менделеева 45-летней женщиной, а одновременно стащил из кармана ее куртки шесть тысяч рублей.
Дама, обнаружив пропажу, пошла в полицию. Стражи порядка посмотрели камеры видеонаблюдения, опросили свидетелей, проверили местных рецидивистов и вскоре нашли услужливого вора. Он признался, что специально поджидал подходящую «клиентку» у входа в банк.
Теперь «джентльмену удачи» придется отвечать по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет. Как говорил все тот же персонаж, гениально сыгранный Евгением Леоновым, - «Украл, выпил – в тюрьму. Романтика…».
ИСТОЧНИК KP.RU