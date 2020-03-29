2020-03-29T20:55:08+03:00
Общество

В Воронеже жильцы дома пожаловались на канализацию, текущую в лес

Амбре стоит невыносимое [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Вонючий ручей, текущий в лес, отравляет воздух жителям улицы Дарвина.Вонючий ручей, текущий в лес, отравляет воздух жителям улицы Дарвина.Фото: предоставлено читателем.
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Жители дома № 14 на улице Дарвина, относящейся к Центральному району, поделились большой проблемой. Недалеко от их жилья прямо в лес течет канализация. Автор фото утверждает, что люди обращались в «РВК-Воронеж», их специалисты, приезжают, чистят засорившийся участок, но потом мерзкая жидкая масса снова вырывается наружу. Жильцы жалуются, что воздух вокруг жуткий, что окна открыть невозможно.

В «РВК-Воронеж» сообщили, что, скорее всего, в этом месте находятся бесхозные сети, впрочем эту информацию будут уточнять.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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