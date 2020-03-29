В Воронеже жильцы дома пожаловались на канализацию, текущую в лес

29 Март 2020 2020-03-29T20:55:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители дома № 14 на улице Дарвина, относящейся к Центральному району, поделились большой проблемой. Недалеко от их жилья прямо в лес течет канализация. Автор фото утверждает, что люди обращались в «РВК-Воронеж», их специалисты, приезжают, чистят засорившийся участок, но потом мерзкая жидкая масса снова вырывается наружу. Жильцы жалуются, что воздух вокруг жуткий, что окна открыть невозможно.

В «РВК-Воронеж» сообщили, что, скорее всего, в этом месте находятся бесхозные сети, впрочем эту информацию будут уточнять.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU