Коронавирус в Воронеже, новости на 30 марта 2020-го: две сотни туристов прилетели из Таиланда и разъехались по домам

30 Март 2020 2020-03-30T08:12:42+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 30 марта 2020 года

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С подозрением на коронавирус госпитализировали еще четырех воронежцев. Таким образом в стационарах области находятся под наблюдением 38 человек. Еще 2326 жителей области соблюдают режим самоизоляции. Подтвержденных случаев COVID-19 в регионе все также шесть.

Накануне в Воронеж вернулся самолет из Таиланда. На его борту находилось 207 пассажиров, из которых 90 - жители столицы Черноземья. Остальные - туристы из 12 регионов России. Повышенной температуры ни у кого не обнаружили, симптомов ОРВИ тоже. Поэтому тесты на коронавирус никому делать не стали. Всех отправили домой спецтранспортом на самоизоляцию.

Напомним, «горячая линия» облздрава по коронавирусу работает в круглосуточном режиме. По номеру 212-64-42 специалисты отвечают с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. В остальное время сотрудники скорой помощи и центра медицины катастроф будут консультировать по телефонам 253-07-88 и 257-97-94.

ИСТОЧНИК KP.RU