2020-03-29T12:21:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области в больницу отвезли еще четырех человек с подозрением на коронавирус

Число заболевших этой страшной заразой не изменилось
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежским врачам еще больше прибавилось работы.Воронежским врачам еще больше прибавилось работы.Фото: из архива «КП»
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В региональном оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что, по данным на 10.40 29 марта, увеличилось на четыре человека число людей, которых отвезли в больницы по подозрению в том, что они подхватили эту жуткую заразу. Сейчас в воронежских медучреждениях под наблюдением находятся 38 человек.

В то же время число людей, больных коронавирусом, находящихся в больницах Воронежской области, не изменилось. Их по-прежнему шесть, состояние всех удовлетворительное. За сутки осталось неизменным количество людей, которых наблюдают на дому после возвращения из-за границы. Напомним, их 2187.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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