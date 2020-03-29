В Воронежской области в больницу отвезли еще четырех человек с подозрением на коронавирус
В региональном оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что, по данным на 10.40 29 марта, увеличилось на четыре человека число людей, которых отвезли в больницы по подозрению в том, что они подхватили эту жуткую заразу. Сейчас в воронежских медучреждениях под наблюдением находятся 38 человек.
В то же время число людей, больных коронавирусом, находящихся в больницах Воронежской области, не изменилось. Их по-прежнему шесть, состояние всех удовлетворительное. За сутки осталось неизменным количество людей, которых наблюдают на дому после возвращения из-за границы. Напомним, их 2187.
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ИСТОЧНИК KP.RU