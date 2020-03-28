2020-03-28T17:55:47+03:00
Происшествия

Воронежец лишился 149 тысяч после разговора с «сотрудником службы безопасности банка»

Мужчина сказал мошеннику свои персональные данные
Юлия ДИДЕНКО
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Всего за сутки зафиксировано четыре сообщения о мошенничествах.Всего за сутки зафиксировано четыре сообщения о мошенничествах.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже 61-летний мужчина потерял 149 тысяч рублей после разговора по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 28 марта.

Местный житель обратился в полицию и рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что на карте мужчины зафиксирована подозрительная активность. Лжесотрудник банка предложил отменить действия и попросил предоставить для этого персональные данные. После с его счета списали все деньги.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело.по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Мошенничество).

Всего за сутки зафиксировано четыре сообщения о мошенничествах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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