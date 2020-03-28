В Воронежской области госавтоинспекторы помогли водителю сломавшегося большегруза

28 Март 2020 2020-03-28T16:20:50+03:00

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В Бобровском районе сотрудники ДПС помогли водителю сломавшегося большегруза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 28 марта.

Накануне, 27 марта, в 4.30 автомобилисты сообщили госавтоинспекторам о стоящем на обочине грузовике. Оказалось, что КамАЗ сломался. Его водитель, 37-летний житель Ростовской области, рассказал сотрудникам ДПС о том, что у автомобиля произошла поломка топливной системы, поэтому до стоянки сам он добраться не сможет.

Инспекторы вызвали на место эвакуатор, а затем сопроводили грузовик до ближайшей стоянки. Утром, 28 марта, водитель позвонил в дежурную часть и еще раз поблагодарил полицейских за помощь, рассказав, что устранил поломку и сейчас продолжает свой путь в город Азов.

ИСТОЧНИК KP.RU