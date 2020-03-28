В Воронеже задержали похитителей аккумуляторов с грузовика

28 Март 2020 2020-03-28T15:30:26+03:00

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В Воронеже росгвардейцы задержали похитителей автомобильных аккумуляторов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 28 марта.

Так, 27 марта в 4.10 к сотрудникам вневедомственной охраны обратились местные жители. Они сообщили, что двое мужчин на улице Моисеева похитили аккумуляторов с большегруза «Ивеко-Форд», после чего попытались скрыться на автомобиле ВАЗ-2001.

Уже через десять минут росгвардейцы блокировали их машину и задержали похитителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU