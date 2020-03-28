Белгородские власти приостановили автобусное сообщение с Воронежской областью из-за коронавируса

28 Март 2020 2020-03-28T09:11:23+03:00

Ограничение введут на две недели

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Белгородские власти временно приостановят межмуниципальное автобусное сообщение с Воронежской областью. Ограничение введут с 30 марта из-за угрозы распространения Covid-19. Об этом накануне, 27 марта, сообщили в пресс-службе белгородского правительства. Решение приняли на заседания Координационного совета по предотвращению завоза распространения новой коронавирусной инфекции.

Продлится запрет две недели. Также в регионе отменят автобусное сообщение с Курской областью.

Кроме того, на федеральных трассах начнут функционировать три дополнительных медицинских поста, на которых будут проверять температуру въезжающих.

ИСТОЧНИК KP.RU