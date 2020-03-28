Белгородские власти приостановили автобусное сообщение с Воронежской областью из-за коронавируса
Белгородские власти временно приостановят межмуниципальное автобусное сообщение с Воронежской областью. Ограничение введут с 30 марта из-за угрозы распространения Covid-19. Об этом накануне, 27 марта, сообщили в пресс-службе белгородского правительства. Решение приняли на заседания Координационного совета по предотвращению завоза распространения новой коронавирусной инфекции.
Продлится запрет две недели. Также в регионе отменят автобусное сообщение с Курской областью.
Кроме того, на федеральных трассах начнут функционировать три дополнительных медицинских поста, на которых будут проверять температуру въезжающих.
ИСТОЧНИК KP.RU