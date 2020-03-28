Нерабочая неделя в Воронеже: как будут работать с 28 марта по 5 апреля медучреждения

28 Март 2020 2020-03-28T09:15:06+03:00

В прежнем режиме будут оказывать только экстренную помощь

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Из-за угрозы распространения коронавируса в больницах, поликлиниках и других медицинских организациях временно ограничен плановый прием пациентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

- Это означает, что визиты в лабораторию, на консультацию к врачу, прививки, диспансеризацию, флюорографию и другие несрочные медицинские поводы необходимо отложить на более позднее время. Экстренная, скорая и неотложная помощь продолжаются в полном объеме, - сообщила руководитель пресс-службы Оксана Козлова.

Обратиться за разъяснениями можно по телефону «горячей линии» вашей поликлиники, больницы или облздрава (86 организаций открыли свои колл-центры). Полный список номеров - по ссылке.

Оказание стоматологических услуг отдельно прописано в указе губернатора. По этому распоряжению, с 28 марта по 5 апреля приостанавливается прием в стоматополиклиниках (отделениях, кабинетах), за исключением оказания медицинской помощи людям с заболеваниями и состояниями, которые требуют оказания экстренной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU