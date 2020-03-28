2020-03-28T08:52:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, новости на 28 марта 2020-го: госпитализировали трех, на дому наблюдается больше двух тысяч

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 28 марта 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Трех воронежцев за последние сутки госпитализировали с подозрением на COVID-19. Одного пациента к вечеру 27 марта выписали из изолирующего бокса, так в стационарах области остались 34 человека. Более чем на тысячу увеличилось количество воронежцев, которые находятся под наблюдением на дому. Теперь таковых - 2 187.

Тест на коронавирус прошли 1978 жителей региона. Сдать его могут только те, кто вернулся из заграницы в течение последних 14 дней. Также его проводят всем, кто был в контакте с пациентами, у которых подтвердился коронавирус.

По указу губернатора Александра Гусева, до 1 июня закрываются все санатории и детские лагеря. До особого распоряжения на территории региона введен запрет на курение кальянов в общественных местах.

С 27 марта до стабилизации обстановки ГУ МВД по Воронежской области прекращает личный прием граждан. Все заявления и обращения надо направлять письменно: через почту, на электронный адрес ведомства или оставлять в почтовом ящике отделения полиции (при его наличии).

Госавтоинспекция тоже перешла на особый режим работы. Теперь регистрация транспортного средства, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений проходят только по предварительной записи через портал госуслуг.

ЗАГСы в период с 30 марта по 4 апреля будут принимать заявления только на регистрацию рождения и смерти.

Напомним, «горячая линия» облздрава по коронавирусу сейчас работает в круглосуточном режиме. По номеру 212-64-42 специалисты отвечают с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. В остальное время сотрудники скорой помощи и центра медицины катастроф будут консультировать по телефонам 253-07-88 и 257-97-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские власти приостановили автобусное сообщение с Воронежской областью из-за коронавируса
Нерабочая неделя в Воронеже: как будут работать с 28 марта по 5 апреля медучреждения
Коронавирус в Воронеже, новости на 28 марта 2020-го: госпитализировали трех, на дому наблюдается больше двух тысяч
Заботливые воронежцы защитили памятник Бунину от коронавируса
Нерабочая неделя в Воронеже: куда обращаться, если работодатель нарушает ваши права
В Воронеже снизилось число доноров из-за страха перед коронавирусом
В Воронежской области для переписи населения наймут 6446 работников
Нерабочая неделя в Воронеже: в мэрии подтвердили, что маленькие магазины смогут продолжить работать
Воронежцы заполонили торговые центры перед их закрытием из-за коронавируса
В Воронежской области ввели бессрочный запрет на кальяны из-за коронавируса
Санатории, пансионаты и оздоровительные лагеря в Воронежской области закроют до лета из-за коронавируса
Количество наблюдаемых на дому из-за подозрения на коронавирус воронежцев превысило две тысячи
Центр Воронежа перед неожиданными выходными встал в пробках
Воронежцы горюют по разрушаемому парку «Танаис»
Главный воронежский полицейский представил коллегам своего нового заместителя