Коронавирус в Воронеже, новости на 28 марта 2020-го: госпитализировали трех, на дому наблюдается больше двух тысяч

28 Март 2020 2020-03-28T08:52:36+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 28 марта 2020 года

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Трех воронежцев за последние сутки госпитализировали с подозрением на COVID-19. Одного пациента к вечеру 27 марта выписали из изолирующего бокса, так в стационарах области остались 34 человека. Более чем на тысячу увеличилось количество воронежцев, которые находятся под наблюдением на дому. Теперь таковых - 2 187.

Тест на коронавирус прошли 1978 жителей региона. Сдать его могут только те, кто вернулся из заграницы в течение последних 14 дней. Также его проводят всем, кто был в контакте с пациентами, у которых подтвердился коронавирус.

По указу губернатора Александра Гусева, до 1 июня закрываются все санатории и детские лагеря. До особого распоряжения на территории региона введен запрет на курение кальянов в общественных местах.

С 27 марта до стабилизации обстановки ГУ МВД по Воронежской области прекращает личный прием граждан. Все заявления и обращения надо направлять письменно: через почту, на электронный адрес ведомства или оставлять в почтовом ящике отделения полиции (при его наличии).

Госавтоинспекция тоже перешла на особый режим работы. Теперь регистрация транспортного средства, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений проходят только по предварительной записи через портал госуслуг.

ЗАГСы в период с 30 марта по 4 апреля будут принимать заявления только на регистрацию рождения и смерти.

Напомним, «горячая линия» облздрава по коронавирусу сейчас работает в круглосуточном режиме. По номеру 212-64-42 специалисты отвечают с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. В остальное время сотрудники скорой помощи и центра медицины катастроф будут консультировать по телефонам 253-07-88 и 257-97-94.

ИСТОЧНИК KP.RU