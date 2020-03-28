Заботливые воронежцы защитили памятник Бунину от коронавируса

28 Март 2020 2020-03-28T08:30:09+03:00

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В Воронеже после объявления о начале карантина из-за риска распространения коронавирусной инфекции горожане начали заботиться о своем здоровье и здоровье близких людей. Они купили медицинские маски и дезинфицирующие средства. Но у местных жителей большое сердце, поэтому они решили поухаживать и за памятником писателю Ивану Бунину, который расположен на пересечении улиц Плехановской и Орджоникидзе. На скульптуру воронежцы надели маску.

Фотографию защищенного памятника опубликовали в Сети с подписью: «Даже Бунин перестраховался».

В комментариях горожане бурно отреагировали на снимок.

- Где он ее нашел? Их же днем с огнем не сыщешь, - высказалась девушка.

- Как же надоела эта нагнетающая обстановка в стране, - написала местная жительница.

Некоторые воронежцы предположили, что в таком дефиците масок ее непременно украдут.

ИСТОЧНИК KP.RU