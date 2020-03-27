2020-03-27T22:03:01+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Воронеже: куда обращаться, если работодатель нарушает ваши права

Вы можете пожаловаться как трудовой в регионе, так и на федеральном уровне
Олег ИВАНОВ
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Неделя с 30 марта по 3 апреля официально стала нерабочей, вместе с тем, как и во время других выходных, воронежцы должны получить зарплату в полном объеме. Однако уже сейчас многие горожане жалуются, что работодатель либо принуждает их трудиться, либо отправляет в отпуск.

Да, есть сфера в которых рабочий график не изменится, например, выходных не будет у сотрудников аптек, продуктовых магазинов или СМИ. Другие же должны провести ближайшее время по возможности в изоляции.

Если ваши права нарушают, то на сайте онлайнинспекция.рф действует горячая линия в период коноравируса.

Также в правительстве области призывают обращаться по номерам горячих линий (федеральные и воронежская) трудовой инспекции. Воспользуйтесь ими, если считаете, что ваши права нарушены работодателем во время оплачиваемой нерабочей недели.

8-473-221-06-66

8-800-2000-112

8-800-707-88-41

ИСТОЧНИК KP.RU

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