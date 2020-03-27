В Воронежской области для переписи населения наймут 6446 работников

27 Март 2020 2020-03-27T21:20:21+03:00

В сумме на их зарплату потратят около 120 млн рублей

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В Воронежской области для этого, с учетом резерва, потребуется 5642 работника стационарных и счетных участков. Напомним, с 1 по 31 октября 2020 года планируется провести Всероссийскую перепись населения.

Одному переписчику предстоит опросить в среднем 550 человек. Все претенденты пройдут трехдневное обучение: их познакомят с планшетом и программным обеспечением, расскажут, как вести себя в нестандартных ситуациях, если они застанут людей, например, во время свадьбы. Как мы уже сообщали, за свою работу каждый переписчик получит 16 200 рублей.

При условии, что в итоге потребуется задействовать всех 5642 переписчиков - на их зарплату потребуется более 91 миллиона рублей.

Координировать и проверять качество работы переписчиков предстоит 804 контролерам. Они начнут работу 14 сентября, а закончат – 10 ноября. За каждым будет закреплен переписной участок, состоящий из шести счетных и одного стационарного. Их заработная плата - 18 тысяч рублей в месяц.

Если все 804 контролера проработаю по два месяца - им в сумме заплатят чуть менее 29 миллионов рублей.

Переписчиком и контролером полевого уровня может стать любой совершеннолетний россиянин, если успешно пройдет обучение.

Отметим, что воронежцы смогут и самостоятельно переписаться на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) с личного компьютера или со смартфона в мобильном приложении «Госуслуги». Также пройти интернет-перепись возможно и в Многофункциональных центрах предоставления услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU