Центр Воронежа перед неожиданными выходными встал в пробках

27 Март 2020 2020-03-27T18:39:24+03:00

Горожане предполагают, что многие решили успеть завершить все важные дела

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Центр Воронежа вечером 27 марта перед неожиданными выходными стал полосой препятствий для автомобилистов: по данным сервиса Яндекс. Пробки ситуация с заторами в городе колеблется между 7 и 8 баллами.

Вероятно, причина столь большого скопления машин кроется в мелких ДТП, которые случились в частности на Плехановской улице и Московском проспекте.

С другой стороны читатели «КП» предполагают, что воронежцы решили напоследок успеть завершить все важные дела до периода с 28 марта по 5 апреля, который по сути можно считать карантинным.

Напомним, с 28 марта, в Воронеже и Рамонском районе закрываются все торговые и торгово-развлекательные центры. В них продолжат работу только аптеки и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.

Кроме того, до 1 июля запрещены все массовые мероприятия, кроме празднования Дня Победы. Не подвергайте себя опасности, побудьте дома, посмотрите он-лайн спектакли и концерты воронежских театров.

ИСТОЧНИК KP.RU