Находчивая пенсионерка из Воронежа не дала обмануть себя аферисту

27 Март 2020 2020-03-27T15:55:34+03:00

Тот пытался сделать так, чтобы она перевела деньги на его карту

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Мошеннику не удалось обмануть 63-летнюю жительницу Воронежа. Женщине позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что с ее счетом происходят сомнительные финансовые махинации.

Для защиты сбережений аферист предложил провести специальную операцию. Хозяйка карты же ответила, что «пластик» можно просто заблокировать и прервала разговор. Однако мошенник позвонил пенсионерке второй раз. Он уже потребовал оставаться на связи и срочно отправиться к банкомату, чтобы снять деньги якобы для перевода на некий «безопасный счет».

Пенсионерка действительно отправилась в отделение банка, но обратилась к сотрудникам для разъяснения ситуации. Тут уже сам мошенник прервал общение с женщиной.

Впрочем, не все такие бдительные, только за прошлые сутки воронежцы перевели мошенникам более 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU