2020-03-27T15:55:34+03:00
Происшествия

Находчивая пенсионерка из Воронежа не дала обмануть себя аферисту

Тот пытался сделать так, чтобы она перевела деньги на его карту
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мошеннику не удалось обмануть 63-летнюю жительницу Воронежа. Женщине позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что с ее счетом происходят сомнительные финансовые махинации.

Для защиты сбережений аферист предложил провести специальную операцию. Хозяйка карты же ответила, что «пластик» можно просто заблокировать и прервала разговор. Однако мошенник позвонил пенсионерке второй раз. Он уже потребовал оставаться на связи и срочно отправиться к банкомату, чтобы снять деньги якобы для перевода на некий «безопасный счет».

Пенсионерка действительно отправилась в отделение банка, но обратилась к сотрудникам для разъяснения ситуации. Тут уже сам мошенник прервал общение с женщиной.

Впрочем, не все такие бдительные, только за прошлые сутки воронежцы перевели мошенникам более 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области введут особый противопожарный режим с 15 апреля
Нерабочая неделя в Воронеже: парикмахерские и небольшие непродовольственные магазины будут открыты
Воронежские власти объяснили, как будут закрывать парки
В Воронежской области 86 медорганизаций открыли «горячие линии» по коронавирусу
В Воронеже из аптек исчез парацетамол
Находчивая пенсионерка из Воронежа не дала обмануть себя аферисту
Нерабочая неделя в Воронеже: ЗАГСы будут регистрировать только рождение и смерть
В Воронеже «РВК» и «Квадра» не будут принимать посетителей из-за коронавируса
«Коронавирус наступает - а мы без воды!»: жители поселка под Воронежем оказались отрезаны от важнейшего ресурса
Директор центра «Мой Бизнес» в Воронеже: «Режим самозанятых обеспечит прирост в малом и среднем предпринимательстве»
В Воронежской области тест на короновирусную инфекцию прошли 1978 жителей
Воронежских автомобилистов начали штрафовать за парковку за газонах
В Воронеже нашли бизнесмена, который реконструирует парк «Дельфин»
На воронежской трассе столкнулись грузовик и автобус: один человек погиб, четверо в больнице
Воронежский турагент: «Отдых людей, купивших путевки заранее, переносится на неопределенный срок»
Воронежец продал «Ауди А6» новому хозяину, а потом поджег ее
В Воронежской области вынесли приговор мужчине, забившему до смерти старшего брата
Стало известно, когда могут вернуться домой туристы из Воронежа, улетевшие в Таиланд
Налоговая временно прекращает прием воронежцев из-за коронавируса
«Прилетели с Кубы, а нас никто не проверил»: воронежцы рассказали о прибытии в столичный аэропорт