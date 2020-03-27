Стало известно, когда могут вернуться домой туристы из Воронежа, улетевшие в Таиланд

27 Март 2020 2020-03-27T13:46:13+03:00

Надеемся, что туристов проверят как следует - будь то в Москве или в Воронеже. Фото: из архива «КП»

На этот счет есть две версии. По одной, они прибудут в аэропорт столицы Черноземья, по другой – в московский

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Туристы, улетевшие из Воронежа на таиландский курорт Пхукет в конце прошлой недели, вернутся на родину в ближайшие дни. Вот только по поводу точной даты мнения разошлись. Вот что по этому поводу сказал представитель местного турагента:

- По нашим сведениям, отдыхавшие в Пхукете прилетят в Воронеж 29 марта ориентировочно в 12.35. На данный момент на этом таиландском курорте заболевших коронавирусом нет, они есть в столице – Бангкоке и некоторых других крупных городах. В тайских отелях открыты только продовольственные магазины и аптеки, отменены шоу-программы. По нашим сведениям, заболевших среди туристов нет.

В воронежском отделении МИД, однако сообщили, что самолет из Пхукета прилетит, как и стоит в расписании аэропорта, ночью 3 апреля.

В аэропорту сообщили, что туристов из Воронежа, действительно, привезут 3 апреля, но не в нашу воздушную гавань, а в московскую.

Как бы то ни было, хорошо, что рано или поздно люди вернутся домой. По идее, в любом из аэропортов – будь то московский или воронежский – им должны провести первичное обследование на коронавирус.

В то же время, по утверждениям других воронежских туристов, прилетевших с Кубы, где тоже есть случаи коронавируса, их в столичном Шереметьево никто не проверял.

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ИСТОЧНИК KP.RU