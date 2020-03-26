2020-03-26T23:50:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Животные цирка Эрадзе пережидают период коронавируса в Воронеже

Начавшиеся гастроли труппы приостановили из-за карантина по короновирусу
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Животные цирка Гии Эрадзе остались в Воронеже пережидать карантин. Напомним, гастроли труппы "5 континентов" приостановили в связи с запретом на массовые мероприятия из-за мер по борьбе с распространением коронавируса. Шоу приостановлены на неопределенный срок, но труппа, успевшая дать в Воронеже два представления, рассчитывает продолжить гастроли.

- Перевозить животных не имеет смысла, у нас 14 фур оборудования. Когда запрет снимут, мы продолжим выступления. Наши питомцы остались под присмотром 40 сотрудников, которые занимаются уходом за животными, - отметили в дирекции цирка Гии Эрадзе. - После снятия карантина мы отработаем все выступления.

Пока животных выгуливают во дворе воронежского цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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