Животные цирка Эрадзе пережидают период коронавируса в Воронеже

26 Март 2020 2020-03-26T23:50:37+03:00

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Животные цирка Гии Эрадзе остались в Воронеже пережидать карантин. Напомним, гастроли труппы "5 континентов" приостановили в связи с запретом на массовые мероприятия из-за мер по борьбе с распространением коронавируса. Шоу приостановлены на неопределенный срок, но труппа, успевшая дать в Воронеже два представления, рассчитывает продолжить гастроли.

- Перевозить животных не имеет смысла, у нас 14 фур оборудования. Когда запрет снимут, мы продолжим выступления. Наши питомцы остались под присмотром 40 сотрудников, которые занимаются уходом за животными, - отметили в дирекции цирка Гии Эрадзе. - После снятия карантина мы отработаем все выступления.

Пока животных выгуливают во дворе воронежского цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU