В Воронеже ликвидируют аэроклуб ДОСААФ

26 Март 2020 2020-03-26T20:17:26+03:00

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Стало известно о ликвидации старейшего, воронежского, аэроклуба, который был образован 2 августа 1933 года. Пережил войну, разруху, перестройку и несколько кризисов, но теперь стал убыточным и руководство ДОСААФ решило от него избавиться.

Как рассказали в аэроклубе, сначала было продано здание, средства от которого обещали направить на развитие организации и обновление материальной базы. Но этого, увы, не произошло.

- Очень жаль, что на Родине ВДВ могут лишь создавать памятники и музеи с рекламными баннерами по области, но лишают людей возможности самостоятельно «окунуться» в небо, - посетовали члены клуба.

Кстати, в конце прошлого года Преображенский суд Москвы вынес приговор двум высокопоставленным чиновникам ДОСААФ. Петру Касерину назначили семь лет, а Росулу Битиеву — 3,5 года колонии также строгого режима. Их признали виновнвми в коммерческом подкупе на сумму 13,5 млн рублей при продаже здания в Новороссийске.

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ИСТОЧНИК KP.RU