В Воронеже в автобусе пьяный пассажир стал демонстративно кашлять на девушку в маске

26 Март 2020 2020-03-26T18:06:58+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» девушка разместила пост о редком хамстве. По ее словам, 26 марта, когда она ехала в автобусе, как положено, в маске, к ней подошел пьяный пассажир без всяких средств защиты на лице и начал в меру своего, видимо, небогатого интеллекта «прикалываться». То есть, демонстративно кашлять да еще и прикасаться к девушке руками. Она сначала не реагировала, а потом «послала» нахала. К счастью, «шутник» был не совсем, как говорится, в кондиции и отошел. Остальные пассажиры, как водится, молчали.

В комментариях тоже поюморили, поразившись «смелости» пассажира – а вдруг девушка не зря в маске, а заражена коронавирусом? Впрочем, смех довольно горький. Уважение друг к другу у нас редко демонстрируют, даже в такие тяжелые времена.

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ИСТОЧНИК KP.RU