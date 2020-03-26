В Воронеже объявили тендер на доставку 15 троллейбусов из Москвы

26 Март 2020 2020-03-26T16:11:23+03:00

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На сайте госзакупок появилась информация, свидетельствующая о том, что 15 троллейбусов, о безвозмездной передаче которых в Воронеж из Москвы сообщали еще летом прошлого года, близится к завершению. Объявлен тендер на перевозку «рогатых». Доставка каждого предположительно обойдется в 74271 рубль.

Напомним, по утверждению мэрии, московские троллейбусы 2003 – 2007 годов выпуска, хотя и были в употреблении, но после ремонта находятся в весьма приличном состоянии. Это хорошее подспорье для изрядно обветшавшего городского электротранспорта.

В мэрии сообщили, что перед выходом на маршрут каждый троллейбус пройдет дезинфекцию. Впрочем, из Москвы их привезут еще нескоро, может быть, к тому времени, пандемия коронавируса и кончится.

ИСТОЧНИК KP.RU