2020-03-26T16:11:23+03:00
Общество

В Воронеже объявили тендер на доставку 15 троллейбусов из Москвы

Транспортировка одной машины, предположительно, обойдется в 74 тысячи рублей
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На сайте госзакупок появилась информация, свидетельствующая о том, что 15 троллейбусов, о безвозмездной передаче которых в Воронеж из Москвы сообщали еще летом прошлого года, близится к завершению. Объявлен тендер на перевозку «рогатых». Доставка каждого предположительно обойдется в 74271 рубль.

Напомним, по утверждению мэрии, московские троллейбусы 2003 – 2007 годов выпуска, хотя и были в употреблении, но после ремонта находятся в весьма приличном состоянии. Это хорошее подспорье для изрядно обветшавшего городского электротранспорта.

В мэрии сообщили, что перед выходом на маршрут каждый троллейбус пройдет дезинфекцию. Впрочем, из Москвы их привезут еще нескоро, может быть, к тому времени, пандемия коронавируса и кончится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время коронавируса драмтеатр будет показывать воронежцам спектакли бесплатно в он-лайн
В Воронеже в автобусе пьяный пассажир стал демонстративно кашлять на девушку в маске
В Воронежской области закрыли наркопритон
В Воронежской области резко выросло число заболеваний гриппом и другими ОРВИ
Театр оперы и балета в период коронавируса бесплатно покажет воронежцам "Дон Жуана" он-лайн
Прилетевших из других стран воронежцев будут предупреждать о необходимости самоизоляции по смс
В Воронеже из-за коронавируса отменили субботники
Медосмотры и диспансеризации в Воронежской области временно приостановили из-за коронавируса
В Воронеже объявили тендер на доставку 15 троллейбусов из Москвы
Нерабочая неделя в Воронеже: детсады будут закрыты 9 дней
Воронежский университет отправляет студентов на каникулы с 28 марта
В Воронеже взорвали банкомат
В Воронежской области на покупку аппаратов ИВЛ выделят 34 млн
В Воронеже из-за коронавируса закрылись зоопарк и "Червленый яр"
Нерабочая неделя в Воронеже: школьники приступят к дистанционному обучению 6 апреля
Под Воронежем "КамАЗ" врезался в трактор
В Воронеже будут судить двух девушек за сбыт килограмма наркотиков через закладки на кладбищах
В Воронеже мужчина нашел банковскую карту и оплатил с нее продукты и алкоголь
Воронежский фестиваль «Дизай!Фест» признали лучшим образовательным событием страны
В Воронеже перевозчик подделал документы о медицинских осмотрах водителей автобусов
Экс-главу сельского поселения в Воронежской области будут судить за взятку полицейскому
В Воронеже из-за угрозы коронавируса закроют Центральный рынок