Нерабочая неделя в Воронеже: как будут работать маршрутки

26 Март 2020 2020-03-26T12:06:59+03:00

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На период с 28 марта по 5 апреля в связи с решением президента России об объявлении недели нерабочей может измениться график работы городского пассажирского транспорта. Как пояснили в пресс-службе мэрии, есть вероятность, что маршрутки будут работать по графику выходного дня. То есть на части маршрутов сократят количество подвижного состава.

- Но это не значит, что маршруток станет мало на всех направлениях, - пояснил наш собеседник. – На тех направлениях, где находятся социальные объекты, или на маршрутах, связывающих окраины с центром города, изменений не планируется.

Окончательное решение перевозчики обещают принять ближе к субботе.

Напомним, что в последние недели пассажиропоток в городском транспорте Воронежа существенно сократился в связи с эпидемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU