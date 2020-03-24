2020-03-24T10:57:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус избавил Воронеж от пробок и пешеходов

Даже в час-пик улицы свободны
Елена ФЕДЯШЕВА
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Скрин с сервиса "Яндекс. Пробки"Скрин с сервиса "Яндекс. Пробки"
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Коронавирус сделал то, что не удавалось ни гаишникам, ни чиновникам, на даже ценам на бензин. Он за неделю избавил Воронеж от, казалось бы, неистребимых пробок. Их нет даже в часы-пик, утром и вечером сервис «Яндекс. Пробки» демонстрирует сеть дорог в зеленом цвете.

Машины начали пропадать еще на прошлой неделе: сначала перестали ездить на учебу школьники, которых отправили на досрочные каникулы, и студенты, переведенные на дистанционное обучение. Потом на «удаленку» ушли многие сотрудники офисов. Заметно сократилось и количество общественного транспорта: возить в нем стало некого. Даже всегда забитый автобус 90-го маршрута ходит полупустым.

- Пассажиропоток сократился очень заметно. Больше, чем в летнее время, - признался «КП-Воронеж» Владислав Очнев, директор предприятия, обслуживающего маршруты №№80, 69т и 28. – Чтобы минимизировать убытки, сокращаем выход машин в выходные. В рабочие дни пока стараемся сохранять нормативное количество подвижного состава.

Меньше стало и пешеходов. По вечерам, даже в выходные, с восеми часов на улицах почти никого нет. В том числе и на живущем круглосуточно проспекте Революции. Шумные ночи ушли в прошлое, опустели многочисленные кафе и рестораны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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