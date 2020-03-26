Воронежских родителей пугают штрафами за детей на улице, в автобусах и торговых центрах

26 Март 2020 2020-03-26T11:52:21+03:00

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В Воронеже в родительских чатах активно начали распространяться сообщения о том, что с 25 марта по 12 апреля полицейские будут патрулировать торговые центры, магазины, школы и даже автобусы. Мам и пап, чьих детей обнаружат правоохранители, якобы оштрафуют, учебные заведения также привлекут к ответственности.

«В целях безопасности будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах - родителей накажут штрафом», - указано в сообщении.

Однако воронежцам не стоит доверять этой информации. В пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту «КП - Воронеж» рассказали, что в нашей области не вводили подобных мер. Никакие заведения правоохранители проверять не будут. Все надеются на благоразумие самих горожан. В пресс-службе мэрии добавили: школьники сейчас на каникулах, дальше их ждет обучение на дому, поэтому кружки и допзанятия в учебных заведениях не проводятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU