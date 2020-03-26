Коронавирус в Воронеже, новости на 26 марта 2020-го: отменили все мероприятия, запустили круглосуточную «горячую линию»

26 Март 2020 2020-03-26T09:11:21+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 25 марта 2020 года

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32 человека с подозрением на коронавирус находятся в стационарах Воронежской области. За последние сутки оперативный штаб по противодействию инфекции сообщил о трех госпитализированных. Путешественники ли это, которые вернулись из-за границы, или люди, контактировавшие с другими заболевшими, - пока неизвестно.

Подтвержденных случаев COVID-19 в регионе по-прежнему шесть. Под наблюдением на дому - еще 424 человека.

В области начался подомовой объезд недавно вернувшихся из-за рубежа жителей. По решению главного санврача России Анны Поповой, мобильные бригады будут вручать уведомления о самоизоляции и рассказывать, как дезинфицировать жилье. Группы соберут из сотрудников полиции, департамента здравоохранения и муниципалитетов.

Чиновников областного правительства 65 лет и старше перевели на дистанционную работу либо отправили в оплачиваемые отпуска. Исключение из правил - сотрудники, чье личное присутствие на работе очень важно. В обычном режиме продолжает работать первый заместитель председателя облправительства Владимир Попов.

В регионе отменили все массовые мероприятия до 1 июля. Их планируют перенести на осень. При этом есть два исключения: празднование Дня Победы и организация детского отдыха.

Десятый Платоновский фестиваль искусств перенесли на осень 2020-го. Он, как ожидают организаторы, пройдет с 14 по 26 сентября. Купленные билеты на спектакли и концерты будут действительны.

Из-за карантина по коронавирусу закрываются последние воронежские кинотеатры. С 25 марта приостановлена деятельность кинотеатров Star&Mlad в ТРЦ «Московский проспект» и сити-парке «Град». С 26 марта уйдет на вынужденные каникулы кинотеатр «Спартак».

Воронежцам, запланировавшим свадьбы в ближайшее время, рекомендуют перенести их на более поздний срок. А тем, кто все же решит не откладывать торжество, придется огранить количество участников церемонии - до 10 человек.

«Горячая линия» облздрава по коронавирусу начнет работать по ночам и в выходные. Специалисты скорой помощи и центра медицины катастроф будут отвечать по телефонам 253-07-88 и 257-97-94 с понедельника по четверг с 18:00 до 09:00, в пятницу с 16:45 и до утра, в субботу и воскресение - в круглосуточном режиме.

Прежний телефон «горячей линии» - 212-64-42 - продолжит работу с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45, суббота и воскресенье - выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU