В Воронеже возбудили уголовное дело на мужчину, выбросившего щенка из окна многоэтажки

25 Март 2020 2020-03-25T22:07:37+03:00

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Прокуратура Советского района признала законным возбуждение уголовного дела на 37-летнего воронежцы из-за жестокого обращения с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). В феврале 2020 года в один из вечеров пьяный воронежец выбросил щенка из окна своей квартиры на пятом этаже многоэтажки по улице Юлюса Янониса.

Мы рассказывали эту историю: щенок в мешке упал на асфальт и разбился насмерть. В это время внизу гуляли дети. Собачка погибла прямо у них на глазах. Шокированные ребятишки позвали взрослых, те вызвали полицию.

- Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что собака много скулила и раздражала его. Ведется дознание, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU