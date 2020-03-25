В Воронежской области мошенники пытались получить маткапитал на 900 тысяч рублей

25 Март 2020 2020-03-25T21:27:24+03:00

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В декабре 2019-го и январе 2020 года в МФЦ в селе Новая Усмань обратились две местные жительницы с заявлениями о выдаче сертификатов на материнский капитал. Якобы у них родился второй ребенок.

Однако в отделениях ЗАГС не нашли запись акта о рождении каких-либо детей. В журнале учета выданных свидетельств предоставленные гербовые документы не зарегистрированы.

- В результате противоправных действий бюджету государства мог быть причинен ущерб в размере свыше 900 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Материалы прокурорской проверки направлены в полицию. 24 марта возбуждено два уголовных дела - покушение на мошенничество при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU