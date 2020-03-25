2020-03-25T17:44:27+03:00
Общество

В Воронеже шинный завод закрылся до апреля

Руководители предприятия заявляют, что отправили рабочих в оплачиваемые отпуска
Юрий КОЗЛОВ
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Нынешний и бывший руководители шинного завода надеются, что производство снова удастся запустить в апреле.Нынешний и бывший руководители шинного завода надеются, что производство снова удастся запустить в апреле.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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Сотрудники Воронежского шинного завода утверждают, что завод закрылся, часть из них отправили в отпуска, а еще некоторые вынужденно не работают и получают 2/3 зарплаты.

На встрече с губернатором Александром Гусевым руководители завода дали свою интерпретацию развития событий. По версии нынешнего гендиректора предприятия Юрия Грибанова, и Евгения Иванова, который скоро придет ему на смену, всем сотрудникам, чья работа связана с производственным процессам предоставили отпуска. Часть людей из офиса перевели на удаленный режим работы.

Руководители предприятия признали, что завод закрылся, но заявили, что производство планируют вновь запустить в апреле. По словам Грибанова, предприятие закрыли из-за международной обстановки и значительного снижения спроса в автомобильном секторе. В то же время всем известно, что завод принадлежит итальянской фирме Pirelli, а о кошмаре, творящемся в Италии, сейчас трубят буквально отовсюду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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