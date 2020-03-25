В Воронеже шинный завод закрылся до апреля
Сотрудники Воронежского шинного завода утверждают, что завод закрылся, часть из них отправили в отпуска, а еще некоторые вынужденно не работают и получают 2/3 зарплаты.
На встрече с губернатором Александром Гусевым руководители завода дали свою интерпретацию развития событий. По версии нынешнего гендиректора предприятия Юрия Грибанова, и Евгения Иванова, который скоро придет ему на смену, всем сотрудникам, чья работа связана с производственным процессам предоставили отпуска. Часть людей из офиса перевели на удаленный режим работы.
Руководители предприятия признали, что завод закрылся, но заявили, что производство планируют вновь запустить в апреле. По словам Грибанова, предприятие закрыли из-за международной обстановки и значительного снижения спроса в автомобильном секторе. В то же время всем известно, что завод принадлежит итальянской фирме Pirelli, а о кошмаре, творящемся в Италии, сейчас трубят буквально отовсюду.
ИСТОЧНИК KP.RU