Пассажиры последнего авиарейса из Воронежа в Таиланд застряли там на неопределенный срок

25 Март 2020 2020-03-25T17:10:59+03:00

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Стало известно о том, что с 26 марта Таиланд полностью закрывает въезд и выезд из страны. Сделают это из-за коронавируса. На данный момент в этой азиатской стране страшную инфекцию обнаружили у 934 человек.

Это очень плохая новость для туристов, улетевших из Воронежа на тайский курорт Пхукет в конце прошлой недели. Теперь непонятно, как им возвращаться домой. Впрочем, в Воронежском аэропорту сказали, что обратный рейс из Пхукета, который должен был прилететь ночью 3 апреля, пока не отменили.

В воронежском отделении МИД России сообщили, что информацию о том, что будет с воронежскими туристами, лучше запросить у авиакомпании, организующей чартер, либо в посольстве Таиланда в России. И там, и там на наш звонок любезно отозвался автоответчик.

Так как официальные каналы информации молчат, просим отозваться либо самих воронежцев, застрявших в Таиланде, либо их родственников и друзей. Позвонить и рассказать о том, как люди собираются возвращаться домой, можно по телефону (473) 27-27-927 либо по е-mail: kp.vrn@phkp.ru, а также отправив сообщение в нашу группу ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU