Стало известно, на какие даты перенесут из-за коронавируса Платоновский фестиваль в Воронеже

25 Март 2020 2020-03-25T16:59:33+03:00

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Десятый Платоновский фестиваль искусств переносится на осень 2020. Он, как ожидают организаторы, пройдет с 14 по 26 сентября. Купленные билеты на спектакли и концерты будут действительны.

Напомним, в правительстве региона сообщили об отмене всех массовых мероприятий в Воронежской области до 1 июля 2020 года. Исключения сделали только для празднование Дня Победы и организация детского отдыха.

- В ближайшее время мы сформируем и объявим новое расписание фестиваля. Многие участники форума уже дали предварительное согласие на перенос своих выступлений на сентябрь. Если из-за переноса сроков фестиваля вы захотите сдать билеты, в скором времени мы также опубликуем инструкцию, как это сделать. Однако рекомендуем не торопиться с этим до объявления нового расписания, так как возможность возврата билетов будет доступна до дат, указанных на билетах, - сообщили в дирекции фестиваля.

Платоновфест должен был пройти в Воронеже с 5 по 21 июня. С его программой вы можете ознакомиться в нашем материале по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU