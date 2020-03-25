В государственные учреждения Воронежа пускают только после обработки рук спиртом

25 Март 2020 2020-03-25T16:38:54+03:00

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Воронежцы, которым пришлось в последние дни посещать государственные учреждения города, столкнулись с обязательной дезинфекцией. Так, например, при входе в здание СУСК по Воронежской области всем обрабатывают руки дезинфицирующим средством на спиртовой основе. Емкость с составом выдает охранник на «вертушке». Он же следит за четким выполнением инструкций. Исключений нет даже для следователей и руководителей главка.

Аналогичная ситуация в психоневрологическом диспансере (там посетителям моют руки мыльным раствором), и бюро судебно-медицинской экспертизы. Но при этом маски надевать не заставляют.

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ИСТОЧНИК KP.RU