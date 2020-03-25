2020-03-25T16:38:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В государственные учреждения Воронежа пускают только после обработки рук спиртом

Об этом «КП-Воронеж» рассказали горожане
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежцы, которым пришлось в последние дни посещать государственные учреждения города, столкнулись с обязательной дезинфекцией. Так, например, при входе в здание СУСК по Воронежской области всем обрабатывают руки дезинфицирующим средством на спиртовой основе. Емкость с составом выдает охранник на «вертушке». Он же следит за четким выполнением инструкций. Исключений нет даже для следователей и руководителей главка.

Аналогичная ситуация в психоневрологическом диспансере (там посетителям моют руки мыльным раствором), и бюро судебно-медицинской экспертизы. Но при этом маски надевать не заставляют.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже шинный завод закрылся до апреля
Пассажиры последнего авиарейса из Воронежа в Таиланд застряли там на неопределенный срок
Стало известно, на какие даты перенесут из-за коронавируса Платоновский фестиваль в Воронеже
В Воронеже самая дешевая говядина и свинина среди городов-миллионников
В государственные учреждения Воронежа пускают только после обработки рук спиртом
МТС поможет воронежским школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к ЕГЭ
В Воронежской области фура протаранила рабочую «ГАЗель» на мосту
В воронежском вузе жалуются на отпуск без зарплаты из-за коронавируса
В Воронеже из-за коронавируса закрылись последние работавшие кинотеатры
Директор детского центра в Воронежской области могла присвоить 100 тысяч рублей
В Воронежской области начали подомовой объезд вернувшихся из-за рубежа жителей
В Воронежской области до 1 июля отменяют все массовые мероприятия